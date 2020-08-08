السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 1122 إصابة بفيروس كورونا



برلين 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

سجلت السلطات الألمانية، اليوم، 1122 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" المختص في رصد الوباء في ألمانيا، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 9195 حالة وفاة، والإصابات إلى 215336 إصابة.

// انتهى //

13:43ت م

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برلين 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسسجلت السلطات الألمانية، اليوم، 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 12 حالة وفاة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" المختص في رصد الوباء في ألمانيا، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 9195 حالة وفاة، والإصابات إلى 215336 إصابة.// انتهى //13:43ت م0052

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