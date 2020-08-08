السعودية اليوم / الإمارات تسجل 239 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 239 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجّل أي حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 356 حالة، مشيرة إلى شفاء 230 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56,245 حالة.

// انتهى //

13:35ت م

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أبوظبي 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 62,300 حالة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجّل أي حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 356 حالة، مشيرة إلى شفاء 230 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56,245 حالة.// انتهى //13:35ت م0051

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