

الطائف 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

نفذت أكاديمية الفنون الثقافية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف البرنامج التدريبي عن بعد "لغة العصر" عبر منصة زوم للجنسين وتطرق البرنامج في الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين أساسيات لغة العصر وتزويدهم بأهم المفاهيم والأسس وكل جديد في هذا الجانب و صقل مهاراتهم وتنميتها.

وتهدف الأكاديمية إلى أن تكون منصة تدريبية تنظم العديد من البرامج التدريبية المنوعة، يقدمها نخبة من المختصين بهدف رفع المستوى الثقافي والمهاري للمتدربين والارتقاء بجودة الخدمة التدريبية في المملكة.

يذكر أن أكاديمية الفنون الثقافية بتعليم الطائف، قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية عبر القاعة الافتراضية.

// انتهى //

12:53ت م

0049





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " أكاديمية الفنون” في تعليم الطائف تنفذ برنامجها التدريبي "لغة العصر" عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.