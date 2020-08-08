السعودية اليوم / سلطنة عُمان تسجل 290 إصابة بفيروس كورونا



مسقط 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 290 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن عدد المصابين وصل إلى 81357 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 509 حالات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 73481 حالة.

// انتهى //

12:49ت م

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مسقط 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسسجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 290 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن عدد المصابين وصل إلى 81357 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 509 حالات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 73481 حالة.// انتهى //12:49ت م0048

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