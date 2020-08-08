السعودية اليوم / شؤون الحرمين تنظم محاضرة افتراضية عن بعد



مكة المكرمة 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

ألقى المدرس بالمسجد الحرام الدكتور عبدالله بن حمد الغطيمل محاضرة عن بعد بعنوان "صلة الأرحام" , وذلك ضمن برامج الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام

وأوضح أن الشرع شدد في أمر الصلة والقطيعة حيث جعل الله ذلك قرينة الإفساد في الأرض ورتب عليه اللعن وحكم عليه بالصمم في أذنيه عن سماع الحق والعمى في بصره في رؤية طريق الحق والخير لقوله تعالى (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) وأن هذه القضية يجب العناية بها أفضل عناية بحيث توجه لها الدراسات والبحوث وينفرد بها الخطباء والعلماء.

واختتم فضيلته بالتضرع إلى الله –عز وجل- أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ورخاءها وعقيدتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه, ويمكن الاستماع إلى هذه المحاضرة عبر رابط منصة منارة الحرمين :

http://manaratalharamain.gov.sa

// انتهى //

12:44ت م

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