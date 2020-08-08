السعودية اليوم / ارتفاع أعداد المتضررين من الأمطار والسيول في السودان



الخرطوم 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

سجلت وزارة الداخلية السودانية ارتفاعًا في أعداد المتضررين جراء الأمطار والسيول التي ضربت البلاد منذ بداية الخريف وما خلفته من أضرار مادية.

وأوضح تقرير صادر عن المجلس القومي للدفاع المدني نشر اليوم أن عدد الوفيات بلغ 14 حالة وفاة، والإصابات 12 فيما بلغت المنازل المنهارة 6076 منزلاً، بينها 2984 انهارت بشكل كلي، و3092 انهياراً جزئيا، وتضرر 48 مرفقًا، و88 متجرًا ومخزنًا.

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12:25ت م

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