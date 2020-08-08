السعودية اليوم / انفجار يهز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية



مقديشو 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

وقع انفجار قوي هز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو قرب ملعب رياضي اليوم، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 14 شخص.

وأوضح الرائد في الجيش الصومالي عبد الله محمد، في تصريح لوكالة "رويترز" أن التفجير كان بسيارة ملغومة في الأغلب، ومازلنا نعمل على نقل الضحايا.

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12:25ت م

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