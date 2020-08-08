السعودية اليوم / بلدية الشرائع بمكة المكرمة تنفذ حملة على حراج المعيصم ‏‫



مكة المكرمة 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

نفَّذت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة‬ أمس حملة لتنظيم حراج الخُردة بالمعيصم، ومعالجة ظاهرة الافتراش العشوائي ومتابعة تنظيم السوق.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنَّ الفرق الرقابيّة قامت بإزالة تعديات المحلات على شوارع السوق، ومنعت استغلال الساحات والممرات لأغراض البيع، مشيراً إلى تنظيف ساحات الحراج من المُخلَّفات الناتجة عن تكدس بضائع الباعة الجائلة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة ومنع الافتراش العشوائي، ومصادرة وإتلاف البضائع المخالفة للأنظمة.

وأكَّد "العصيمي" أن البلدية مستمرة في تنظيم الحملات على الأسواق العشوائية بمشاركة الجهات المعنية، لتوفير البيئة الصحية الملائمة، و القضاء على الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحلات غير الملتزمة بالاشتراطات.

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12:06ت م

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