السعودية اليوم / 82 إصابة جديدة بكورونا في النمسا



فيينا 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

سجلت النمسا اليوم 82 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النمساوية في بيان أنه بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 721 حالة وفاة، والإصابات إلى 21878 إصابة بالفيروس.

// انتهى //

11:58ت م

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فيينا 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسسجلت النمسا اليوم 82 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى حالة وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة النمساوية في بيان أنه بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 721 حالة وفاة، والإصابات إلى 21878 إصابة بالفيروس.// انتهى //11:58ت م0038

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