

بروكسل 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

سجلت السلطات البلجيكية خلال الـ24 ساعة الماضية 768 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، أنها سجلت خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9866 حالة.

// انتهى //

11:57ت م

0037



بروكسل 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسسجلت السلطات البلجيكية خلال الـ24 ساعة الماضية 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72784 حالة.وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، أنها سجلت خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9866 حالة.// انتهى //11:57ت م0037

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.