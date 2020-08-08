مدني عسير : ابقوا في أماكن آمنة وقت الأمطار

2020-08-08

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

جدد مدني عسير الدعوة إلى عدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة وقت هطول الأمطار.

مدني عسير يحذر

ودعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال هذا اليوم السبت وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية وتساقط للبرد وجريان السيول.

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التقيُّد بالتعليمات وقت الأمطار

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم.

ولفت إلى أهمية الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني (هنا).

وأكد السـيّد بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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