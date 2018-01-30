شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين ينوه بدور «التعاون الإسلامي» في معالجة التحديات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

أشاد وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة، بالدور الحيوي لمنظمة التعاون الإسلامي في محاولة معالجة التحديات التي تمر بها الأمة الإسلامية، ونجاحها في تناول العديد من القضايا، منوهاً بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الأمين العام لتطوير أداء المنظمة والارتقاء بها من أجل تحقيق المزيد من التنمية والرخاء للدول والشعوب الإسلامية.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد لدى استقباله في مكتبه بوزارة الخارجية في المنامة أمس (الإثنين) الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، استعداد مملكة البحرين للمشاركة والتنسيق الدائم مع المنظمة، انطلاقاً من كونها واجهة الأمة الإسلامية ولسانها في المحافل الدولية.