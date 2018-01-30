شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين ينوه بدور «التعاون الإسلامي» في معالجة التحديات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)أشاد وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة، بالدور الحيوي لمنظمة التعاون الإسلامي في محاولة معالجة التحديات التي تمر بها الأمة الإسلامية، ونجاحها في تناول العديد من القضايا، منوهاً بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الأمين العام لتطوير أداء المنظمة والارتقاء بها من أجل تحقيق المزيد من التنمية والرخاء للدول والشعوب الإسلامية.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد لدى استقباله في مكتبه بوزارة الخارجية في المنامة أمس (الإثنين) الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، استعداد مملكة البحرين للمشاركة والتنسيق الدائم مع المنظمة، انطلاقاً من كونها واجهة الأمة الإسلامية ولسانها في المحافل الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية البحرين ينوه بدور «التعاون الإسلامي» في معالجة التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.