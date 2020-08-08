، مكة.. إعادة تأهيل وصيانة أرضيات البيع بسوق الخضار المركزي بالكعكية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، إعادة تأهيل وصيانة أرضيات صالات بيع الخضراوات والفواكه بالسوق المركزي في الكعكية.
وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، حرص أمانة العاصمة المقدّسة على الحفاظ على سلامة مرتادي السوق، مشيراً إلى أن خطوة إعادة تأهيل وصيانة أرضيات بيع الخضراوات والفواكه في السوق المركزي بالكعكية تأتي بالتعاون مع مستثمر السوق.
وأشار "الحربي"، إلى وجود مكتب إشرافي مزوّد بكاميرات مراقبة لرصد سوق الخضار والفواكه المركزي على مدار الساعة، مبيناً أن الهدف هو التأكّد من نظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين فيها؛ وذلك من خلال إلزام الجميع بالمستلزمات الصحية التي تضمن الوقاية من الأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا حيث يستمر عمل المكتب في السوق على مدار الساعة.
وتشهد السوق إقبالاً كبيراً من قِبل أهالي العاصمة المقدّسة رغبة منهم في التسوّق والحصول على احتياجاتهم من الفواكه والخضراوات وذلك لتوفير المتطلبات التي يحتاج إليها المستهلك من الأصناف المتنوعة والمتوافرة.
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 12:24 PM
"الحربي": مكتب إشرافي مزوّد بكاميرات مراقبة للرصد على مدار الساعة
نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، إعادة تأهيل وصيانة أرضيات صالات بيع الخضراوات والفواكه بالسوق المركزي في الكعكية.
وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، حرص أمانة العاصمة المقدّسة على الحفاظ على سلامة مرتادي السوق، مشيراً إلى أن خطوة إعادة تأهيل وصيانة أرضيات بيع الخضراوات والفواكه في السوق المركزي بالكعكية تأتي بالتعاون مع مستثمر السوق.
وأشار "الحربي"، إلى وجود مكتب إشرافي مزوّد بكاميرات مراقبة لرصد سوق الخضار والفواكه المركزي على مدار الساعة، مبيناً أن الهدف هو التأكّد من نظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين فيها؛ وذلك من خلال إلزام الجميع بالمستلزمات الصحية التي تضمن الوقاية من الأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا حيث يستمر عمل المكتب في السوق على مدار الساعة.
وتشهد السوق إقبالاً كبيراً من قِبل أهالي العاصمة المقدّسة رغبة منهم في التسوّق والحصول على احتياجاتهم من الفواكه والخضراوات وذلك لتوفير المتطلبات التي يحتاج إليها المستهلك من الأصناف المتنوعة والمتوافرة.
، مكة.. إعادة تأهيل وصيانة أرضيات البيع بسوق الخضار المركزي بالكعكية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مكة.. إعادة تأهيل وصيانة أرضيات البيع بسوق الخضار المركزي بالكعكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.