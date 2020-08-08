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شاهد.. صخور عملاقة تحطم مركبة وتغلق الطريق بالعارضة
احتجاز السكان وتعطيل حركة السير
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان أمس الجمعة في سقوط صخور عملاقة وإغلاق أحد الطرق الحيوية بمحافظة العارضة شرق المنطقة وتسببت في عدة أضرار.
وتسببت الأمطار الغزيرة على بعض المحافظات الشرقية لمنطقة جازان في تساقط صخور عملاقة من قمم جبال العبادل والتابعة لمحافظة العارضة مما أدى إلى إغلاق الطريق وتوقف حركة السير واحتجاز السكان.
كما تسببت هذه الأمطار بتساقط صخور كبيرة على إحدى المركبات وتحطيمها بالكامل والتي كانت متوقفة بجانب الطريق وكانت خالية تماماً من الركاب فيما لا زالت مطالبات أهالي المناطق الجبلية الشرقية من منطقة جازان بسفلتة بعض الطرق الوعرة وعمل مصدات خرسانية وأيضاً عمل صيانة دورية حيث إن المعاناة تزداد سوءاً مع الأمطار في كل عام.
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