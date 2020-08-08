شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تأثر الدعم بتحديث بيانات المستفيد في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نفي برنامج حساب المواطن اليوم السبت تأثر الدعم حال تحديث بيانات المستفيد .
وأكد أنه إذا كان المستفيد مستحق للدعم ومستوفي لشروط الأهلية فلن يتأثر ، ويمكن معرفة قيمة الدعم عبر حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي من هنـــــــــــا .
جاء ذلك رداً على مواطن تساءل حول موقف دعم اغسطس إذ قام بتحديث البيانات .
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