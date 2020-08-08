شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تأثر الدعم بتحديث بيانات المستفيد في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفي برنامج حساب المواطن اليوم السبت تأثر الدعم حال تحديث بيانات المستفيد .

وأكد أنه إذا كان المستفيد مستحق للدعم ومستوفي لشروط الأهلية فلن يتأثر ، ويمكن معرفة قيمة الدعم عبر حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي من هنـــــــــــا .

جاء ذلك رداً على مواطن تساءل حول موقف دعم اغسطس إذ قام بتحديث البيانات .