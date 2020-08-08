شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تعلن موعد تسجيل الطلاب والطالبات في برنامج «أجيال الفضاء» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم بدء التسجيل في البرنامج الصيفي التفاعلي " أجيال فضاء " بعد غد الإثنين بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء .

ودعت الوزارة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .

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وأشارت ان البرنامج يقدم للطلاب عدة موضيع وهي " استكشاف الفضاء ، وكيف أصبح رائد قضاء ، والنقطة الزرقاء الباهتة ، واستكشاف الكوكب الأحمر وإمكانية العيش به .

كما يقدم البرنامج عدة مزايا منها شهادة مقدمة من الهيئة السعودية للفضاء ، واشتراك لمدة سنة في منصة Awecodemy.