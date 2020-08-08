شكرا لمتابعة خبر عن طريقة معرفة موعد انتهاء تأشيرة العامل عبر «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت منصة التابعة لوزارة الداخلية أبشر طريقة معرفة موعد انتهاء تأشيرة العامل إلكترونياً ، وذلك عبر الخطوات التالية : كشفت منصة التابعة لوزارة الداخلية أبشر طريقة معرفة موعد انتهاء تأشيرة العامل إلكترونياً ، وذلك عبر الخطوات التالية : 1- دخول صاحب العمل لحسابه بمنصة «أبشر أعمال» . Advertisements 2- اختيار «خدمات أعمالي - خدمة التأشيرات - اختيار المقيم - تفاصيل أكثر - طباعة التأشيرة» على الترتيب . 3- يظهر موعد انتهاء التأشيرة. جاء ذلك في رد على صاحب منشأة استفسر عن موعد انتهاء تأشيرة بعض العمال .

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