شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ وإجلاء 116 شخصًا و13 أسرة بسبب الحالة المطرية في عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عدد من ‏الحالات الناتجة عن الحالة المطرية ورفع درجة الجاهزية في ‏بعض المناطق، خلال الأيام الأربعة الماضية.

ونجحت مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني ‏بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة ‏ونجران، في إنقاذ وإيواء وإجلاء 116 شخصًا، ‏و13 أسرة.‏

وناشد الدفاع المدني، بعدم المجازفة في ‏اجتياز الأودية أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن الأماكن ‏المنخفضة وبطون الأودية، مع عدم محاولة لمس أو تحريك ‏الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية أثناء هطول الأمطار.