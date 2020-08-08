شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات ورسوم تجديد استمارة سيارة منتهية منذ 9 أعوام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، إجراءات ورسوم تجديد استمارة السيارة المنتهية، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص حول انتهاء استمارة سيارته منذ 9 أعوام.
وقال أحد المغردين، في سؤاله إلى حساب "المرور" عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " السلام عليكم ورحمة الله إذا كانت الاستمارة منتهية من عام 1432هـ ايش الإجراءات بالتجديد والرسوم؟".
وأجاب "المرور" : " مرحباً بك، سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين، ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر. يسعدنا تواصلك ".
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