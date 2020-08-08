«الضمان الصحي» يحدد 7 إرشادات للوقاية من كورونا في صالونات الحلاقة

وجَّه مجلس الضمان الصحي، سبعة إرشادات وقائية عند الذهاب إلى صالونات التجميل أو الحلاقة؛ للحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا «كوفيد -19».

ونشر مجلس الضمان الصحي- عبر تويتر- إنفوجرافًا، بين من خلاله أن الإرشادات السبعة هي:

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1 ـ حجز موعد، والذهاب في وقت الموعد المخصص لك.

2 ـ ارتداء الكمامة القماشية قدر الإمكان أثناء تلقي الخدمات.

3 ـ تغطية الأنف والفم، أو استعمال منديل ورقي أثناء السعال والعطس.

4 ـ غسل الشعر مسبقًا قبل الحضور للصالون.

5 ـ تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، وكذلك تجنب لمس الأسطح بشكل عشوائي.

6 ـ اقتناء وإحضار أدوات الحلاقة والتجميل الخاصة بك وعدم مشاركتها.

7 ـ الحرص على استعمال وسائل الدفع الإلكترونية بدلًا من العملات الورقية أو المعدنية.

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