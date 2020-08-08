«الضمان الصحي» يحدد 7 إرشادات للوقاية من كورونا في صالونات الحلاقة

تشمل اقتناء الأدوات الخاصة وعدم مشاركتها
وجَّه مجلس الضمان الصحي، سبعة إرشادات وقائية عند الذهاب إلى صالونات التجميل أو الحلاقة؛ للحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا «كوفيد -19».
ونشر مجلس الضمان الصحي- عبر تويتر- إنفوجرافًا، بين من خلاله أن الإرشادات السبعة هي:
1 ـ حجز موعد، والذهاب في وقت الموعد المخصص لك.
2 ـ ارتداء الكمامة القماشية قدر الإمكان أثناء تلقي الخدمات.
3 ـ تغطية الأنف والفم، أو استعمال منديل ورقي أثناء السعال والعطس.
4 ـ غسل الشعر مسبقًا قبل الحضور للصالون.
5 ـ تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، وكذلك تجنب لمس الأسطح بشكل عشوائي.
6 ـ اقتناء وإحضار أدوات الحلاقة والتجميل الخاصة بك وعدم مشاركتها.
7 ـ الحرص على استعمال وسائل الدفع الإلكترونية بدلًا من العملات الورقية أو المعدنية.
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