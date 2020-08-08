أمانة الطائف تغلق محالًا مخالفة للاشتراطات الصحية

جهود تستهدف تعزيز الجوانب الخدمية..

أغلقت أمانة الطائف 50 محلًا مخالفًا للاشتراطات وأنظمة صحة البيئة، ضمن الحملات الميدانية والتصحيحية لسلامة الأغذية. وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الأمانة مستمرة في حملاتها الميدانية لسلامة الأغذية؛ بهدف تعزيز الجوانب الخدمية المتعلقة بالرقابة الصحية على مقدمي الأغذية، مشيرًا إلى أن الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية أغلقت أكثر من 50 محلًا تجاريًا مخالفًا للاشتراطات وأنظمة صحة البيئة خلال شهر واحد، ووجَّهت أكثر من 400 إنذار لمحال مخالفة (بحالات لا تستوجب الإغلاق)، وأعطتها مهلة للتصحيح بحسب لائحة الجزاءات والعقوبات البلدية. اقرأ أيضًا: بالفيديو.. «الشؤون البلدية» توضح آلية تعديل رخصة النشاط التجاري

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