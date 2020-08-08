«أمانة المدينة» تُنفذ 2050 جولة رقابية.. وتغلق 55 منشأة

خلال الأسبوع الماضي
أعلنت أمانة المدينة المنورة ممثلة ببلدياتها الفرعية والضواحي، انها نفذت- منذ بداية الأسبوع الماضي- 2050 جولة رقابية ميدانية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، والتأكد من إحكام الرقابة الصحية على المحلات والأسواق التجارية، بالإضافة إلى أسواق النفع العام والمسالخ ومحلات الأغذية.
وأوضحت الأمانة، أنها حررت 754 إشعارًا ومخالفة ضد منشآت مخالفة، بينها 15 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية؛ بسبب مخالفتها التعليمات والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد .
كما أغلقت الأمانة 55 منشأة وجرى سحب 404 عينات من عينات الأغذية وفحصها عن طريق مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للأهالي والزوار.
وتمّ كذلك تنفيذ 432 جولة نظافة وإصحاح بيئي، وجرى تعقيم وتطهير 40 موقعًا و 8044 آلية ومعدة، كما جرى رفع 10976 طنًا من المخلفات المنزلية وإزالة 35079 مترًا مكعبًا من الأنقاض ومخلفات مجهولة المصدر.
وأكّدت أمانة المدينة المنورة أنها تعمل على خطه متكاملة يومية لمتابعة جميع المنشآت التجارية التابعة لنطاقها وتقوم باستقبال البلاغات كافة الواردة عبر مركز البلاغات الموحد (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
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