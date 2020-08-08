حساب المواطن: تغيير البيانات لا يؤثر على الدعم بـ«شرط»

أكّد برنامج حساب المواطن، أنّ تحديث البيانات لا يؤثر على استحقاق الدعم، بشرط أن يكون المستفيد مؤهلًا ومستحقًا.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج- عبر تويتر- أنّ «تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال كان (رب الأسرة) مؤهلًا ومستحقًا».

وتابع البرنامج قائلًا: أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية، عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

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جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن حول: هل تعديل البيانات الآن يؤثر على الاستحقاق في دفعة أغسطس؟.

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