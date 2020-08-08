بالصور.. انطلاق الطائرة الثالثة من جسر المساعدات السعودية إلى لبنان وعلى متنها 77 طنًا

تضم مستلزمات طبية متعددة
انطلقت، اليوم السبت، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الطائرة الثالثة من الجسر الجوي السعودي إلى لبنان تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة، وعلى متنها 77 طنًا من المساعدات، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة حتى الآن 200 طن.
وذكر مركز الملك سلمان للإغاثة –عبر تويتر- أن المركز سيّر الطائرة الثالثة إلى لبنان، ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت.
وأضاف المركز أنّ الطائرة تحمل على متنها أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، وأدوية متعددة ومضادات حيوية ومسكنات.
إضافة إلى مطهرات ومعقمات، وكمامات ومواد حماية، ومحاليل وريدية وأنابيب ضخ، ومستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية مختلفة، ومستلزمات إيوائية.
وكان المستشار في مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور علي الغامدي ذكر لقناة «الإخبارية»: إنّ الجسر الجوي مستمر ليومين آخرين قادمين.
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