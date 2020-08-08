بالفيديو.. مركز الملك سلمان: شحن 200 طن مساعدات إلى لبنان عبر 3 طائرات

أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة، أن المساعدات السعودية المقدمة إلى لبنان مستمرة لليوم الثاني على التوالي، وتشمل مواد غذائية وطبية، وأن مجموع ما تمّ شحنه من المساعدات يبلغ 200 طن عبر ثلاث طائرات؛ اثنتين أمس الجمعة وواحدة اليوم السبت.

وقال المستشار في مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور علي الغامدي لقناة «الإخبارية»: إن الجسر الجوي مستمر ليومين آخرين قادمين.

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وأضاف الغامدي أنَّ المساعدات تشمل مواد إسعافية طبية وأجهزة تنفس صناعي وأجهزة مراقبة مريض العناية المركزة، وكذلك مضخات محاليل طبية وأدوية متنوعة، إضافة على مواد غذائية وأدوات حماية شخصية مثل الكمامات وغيرها، والجانب الإيوائي مثل المخيمات وأواني الطبخ.

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