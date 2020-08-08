«الحصيني»: استمرار هطول الأمطار على 5 مناطق خلال الساعات المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، طقس اليوم السبت، مشيرًا إلى استمرار الأمطار بمناطق عدة.

وقال الحصيني- عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة لغزيرة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة ونجران، إضافة إلى اليمن وعمان.

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وأشار الحصيني إلى هبوب رياح شمالية لشمالية غربية، من متوسطة لقوية، مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن، على معظم المناطق بالمملكة.

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