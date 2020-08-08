رياح متربة على معظم المناطق
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، طقس اليوم السبت، مشيرًا إلى استمرار الأمطار بمناطق عدة.
وقال الحصيني- عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة لغزيرة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة ونجران، إضافة إلى اليمن وعمان.
وأشار الحصيني إلى هبوب رياح شمالية لشمالية غربية، من متوسطة لقوية، مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن، على معظم المناطق بالمملكة.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني»: استمرار هطول الأمطار على 5 مناطق خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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