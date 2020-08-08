السعودية اليوم / الهند تسجل 61 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 61537 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 42518 حالة وفاة، والإصابات 2088611 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 1427005 حالات.

// انتهى //

09:56ت م

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نيودلهي 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسسجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 61537 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، إضافة إلى 933 حالة وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 42518 حالة وفاة، والإصابات 2088611 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 1427005 حالات.// انتهى //09:56ت م0019

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