السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد



المدينة المنورة 18 ذوالحجة 1441هـ الموافق 8 أغسطس 2020م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتي الحناكية والمهد لهذا اليوم السبت ، تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم .

// انتهى //

06:32ت م

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