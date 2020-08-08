السعودية | “التقاعد” تتيح ضم الخدمة الحكومية السابقة عبر خدماتها الإلكترونية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:16 صباحًا, 8 أغسطس 2020 م أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه بالإمكان ضم الخدمة الحكومية السابقة من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية؛ وذلك للاستفادة من خدمة “ضم خدمة حكومية”. وفي الإطار ذاته قالت المؤسسة: “يستفيد من الخدمة الموظف المدني أو العسكري، ممن استفاد سابقًا بالتعويض عن مدة عمله بمكافأة لمرة واحدة، ثم عاد للعمل مرة أخرى، ويرغب في ضم تلك المدة السابقة إلى عمله الحالي، وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عودته للعمل”.

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