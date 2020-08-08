شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يهنئ نادي السلام بتحقيق كأس دوري التنس والان نبدء بالتفاصيل

‏هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إدارة ولاعبي ومنسوبي نادي السلام الرياضي بالعوامية في محافظة القطيف على تحقيق كأس الدوري الممتاز للتنس وأشاد سموه بما يحققه النادي من إنجازات تتوالى في الألعاب الفردية، مؤكداً:"إنجازات نادي السلام لم تكن يوماً مفاجِئة بل أنها متوقعة، وهو نادي الأبطال.

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