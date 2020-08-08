شكرا لقرائتكم خبر عن 745 إشعار ومخالفه بالمدينة المنورة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
كما أغلقت الأمانة 55 منشأة وجرى سحب 404 عينة من عينات الأغذية وفحصها عن طريق مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للأهالي و الزوار ، وتم كذلك تنفيذ 432 جولة نظافة وإصحاح بيئي جرى تعقيم وتطهير 40 موقع و 8044 آلية ومعدة ، كما جرى رفع 10976 طن من المخلفات المنزلية وإزالة 35079 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات مجهولة المصدر.
وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها تعمل على خطه متكاملة يومية لمتابعة كافة المنشآت التجارية التابعة لنطاقها وتقوم باستقبال كافة البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
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