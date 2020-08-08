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16 طناً مساعدات إماراتية إلى لبنان نقلتها الاتحاد للطيران

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 8 أغسطس 2020

نقلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، 16 طناً من المساعدات الإنسانية من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

 

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وتم نقل المساعدات على متن طائرة الاتحاد للطيران من نوع بوينج دريملاينر787 في 6 أغسطس وذلك في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في لبنان بداية هذا الأسبوع.

 

وعلى مدار الأشهر الماضية، دعمت الاتحاد للطيران برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليون من العاملين في القطاع الطبي حول العالم وذلك بنقل معدات الحماية الشخصية(PPE) والمساعدات الطبية والغذائية لدعم جهود مكافحة جائحة .

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