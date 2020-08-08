شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفاوته تستمر حتى ليلة الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت وليلة الأحد، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة على أجزاء من عدة مناطق.
وأوضح الحصيني أن الحالة تشمل مناطق: مكة المكرمة، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران.
كما توقع رياح شمالية لشمالية غربية من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن على معظم المناطق الا ان يصرفها الله.
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