«مدني رنية» ينتشل طفلًا غرق بمستنقع

بعد ورود بلاغ بشأن الحادث

انتشلت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة رنية جثة طفل غرق بمستنقع بوادي رنية. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بالمنطقة «911»، تلقى بلاغًا بشأن غرق عائلة بوادي رنية. Advertisements وتابع «القرني» أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي تحركت لموقع الحادث على الفور، مدعومة بالمعدات المساندة، وبوصولها اتضح أن الحالة عبارة عن غرق عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص، تم إخراج الأب والأم من قبل الموجودين، فيما قامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث عن الطفل في المستنقع وتم انتشال جثته. اقرأ أيضًا: الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية بمنطقة مكة المكرمة

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