الدفاع المدني يصدر تحذيرًا بشأن مخاطر الأسلاك الكهربائية أثناء هطول الأمطار

نبَّه إلى عدم لمس أسلاك مُتدلية
جدَّدت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذير المواطنين من مخاطر الأسلاك الكهربائية أثناء هطول الأمطار.
وقالت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، في رسالة توعية لكل مواطن: «لا تحاول لمس أو تحريك أجسام ساقطة أو أسلاك كهربائية متدلية أثناء هطول الأمطار»، ويأتي ذلك ضمن حملة توعوية أطلقتها المديرية؛ لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للجميع، وتوخي الحذر من أخطار السيول تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها بعض مناطق المملكة.
كانت المديرية العامة للدفاع المدني حثّت على الالتزام بشروط السلامة وإتباع الإرشادات والإنذارات التي ترسلها وعدم التهاون بها، ونبَّهت من بعض المخاطر التي قد تسببها الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة هذه الأيام، مطالبةً المواطنين والمقيمين الحذر من الاقتراب منها.
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