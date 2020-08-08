سقوط مواطن بمنحدر جبلي بمحافظة ميسان.. والدفاع المدني يتدخل

تم نقله إلى أقرب مستشفى للعلاج

أنقذ رجال الدفاع المدني بمحافظة ميسان مواطنًا سقط بمنحدر جبلي، وتم تقديم الإسعافات الأولية له. ‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة «911» تلقى بلاغًا بشأن سقوط شخص بمنحدر جبلي. Advertisements وبيّن «القرني» أنه جرى على الفور تحريك فرق الإنقاذ إلى الموقع، ووصلت للشخص المصاب في موقع وعر وخطر كان يبعد مسافة ثلاثة كيلومترات، عن آخر نقطة تصل إليها الآليات، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر تعرض إلى إصابة متوسطة، وقدمت له الإسعافات الأولية، وتم إنزاله من الجبل ونقلته فرق الهلال الأحمر إلى أقرب مستشفى. اقرأ أيضًا: بالصور.. انتشال جثة مواطن بعد انهيار بئر بعمق 6 أمتار في بريدة

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