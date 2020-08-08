السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سول 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

أعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 43 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 30 تمت الإصابة بها على المستوى المحلي.

وهذه هي أعلى حصيلة إصابات محلية يومية خلال 16 يوما. وتم تسجيل الإصابات الـ13 المتبقية بين وافدين من الخارج.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 14562 بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس

// انتهى //

06:26ت م

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سول 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 43 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 30 تمت الإصابة بها على المستوى المحلي.وهذه هي أعلى حصيلة إصابات محلية يومية خلال 16 يوما. وتم تسجيل الإصابات الـ13 المتبقية بين وافدين من الخارج.وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 14562 بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 304 وفيات، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.// انتهى //06:26ت م0004

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