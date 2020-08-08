، حرس الحدود ينقذ بحاراً تركياً تعرض لوعكة صحية على متن سفينة بمياه جازان ،

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أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن تعرض بحار تركي الجنسية في العقد الثالث من عمره، على متن ناقلة تحمل علم جزر المارشال لارتفاع في درجة الحرارة، وحاجته إلى إخلاء طبي عاجل.
وأشار إلى أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC قام بتحديد موقع السفينة، حيث تقع في منطقة انتظار السفن (المخطاف) بميناء أرامكو بمنطقة جازان، ومرر البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة بمنطقة جازان.
وأكد المتحدث الرسمي أنه جرى إخلاء المريض أمس الجمعة 17/ 12/ 1441هـ، إلى رصيف قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر، وجرى نقله إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة وجرى إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.
حرس الحدود جازان
حرس الحدود ينقذ بحاراً تركياً تعرض لوعكة صحية على متن سفينة بمياه جازانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-08
أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن تعرض بحار تركي الجنسية في العقد الثالث من عمره، على متن ناقلة تحمل علم جزر المارشال لارتفاع في درجة الحرارة، وحاجته إلى إخلاء طبي عاجل.
وأشار إلى أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC قام بتحديد موقع السفينة، حيث تقع في منطقة انتظار السفن (المخطاف) بميناء أرامكو بمنطقة جازان، ومرر البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة بمنطقة جازان.
وأكد المتحدث الرسمي أنه جرى إخلاء المريض أمس الجمعة 17/ 12/ 1441هـ، إلى رصيف قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر، وجرى نقله إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة وجرى إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
01:11 AM
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
05:59 AM
تم نقله إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بالمنطقة
أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن تعرض بحار تركي الجنسية في العقد الثالث من عمره، على متن ناقلة تحمل علم جزر المارشال لارتفاع في درجة الحرارة، وحاجته إلى إخلاء طبي عاجل.
وأشار إلى أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC قام بتحديد موقع السفينة، حيث تقع في منطقة انتظار السفن (المخطاف) بميناء أرامكو بمنطقة جازان، ومرر البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة بمنطقة جازان.
وأكد المتحدث الرسمي أنه جرى إخلاء المريض أمس الجمعة 17/ 12/ 1441هـ، إلى رصيف قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر، وجرى نقله إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة وجرى إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.
، حرس الحدود ينقذ بحاراً تركياً تعرض لوعكة صحية على متن سفينة بمياه جازان ،
المصدر : الخليج 365
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