شكرا لمتابعة خبر عن ظهور أدلة جديدة ترفع سقف التفاؤل بإعادة محاكمة خالد الدوسري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصل المحامي سعود متعب بن قويد، على أدلة جديدة رفعت سقف التفاؤل في إعادة محاكمة موكله المسجون في الولايات المتحدة الأمريكية خالد الدوسري، بتهمة السعي لحيازة أسلحة دمار شامل.

ولم يكشف ابن قويد مزيدا من التفاصيل عن مصدر أدلته الجديدة وطبيعتها ومدى تأثيرها على قضية موكله الدوسري.