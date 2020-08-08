- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لمتابعة خبر عن مدني ميسان ينقذ مواطنًا خمسينيًا سقط بمنحدر جبلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):نجحت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، في إنقاذ مواطن سقط بمنحدر جبلي.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغا يفيد بسقوط شخص بمنحدر جبلي.
وأشار إلى أنه جرى على الفور تحريك فرق الإنقاذ للموقع، حيث تم الوصول للشخص المصاب في موقع وعر وخطر والذي كان يبعد مسافة 3 كم تقريبا عن أخر نقطة تصل إليها الآليات.
والمواطن في العقد الخامس من العمر وقد تعرض إلى إصابة متوسطة وقدمت له الإسعافات الأولية وإنزاله من الجبل لفرق الهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر مدني ميسان ينقذ مواطنًا خمسينيًا سقط بمنحدر جبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.