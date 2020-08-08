حرس الحدود يخلي بحارًا تركيًّا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

بعد ورود بلاغ بشأن حاجته إلى إخلاء طبي
أجلى حرس الحدود بحارًا تركيًّا على متن سفينة بمياه البحر الأحمر، بعد ورود بلاغ بشأن حالته الصحية تضمن حاجته إلى الإخلاء الطبي.
أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، تلقى بلاغًا عن تعرض بحار -تركي الجنسية- في العقد الثالث من عمره، على متن ناقلة تحمل علم جزر المارشال لارتفاع في درجة الحرارة، وحاجته إلى إخلاء طبي عاجل.
وأشار إلى أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، حدَّد موقع السفينة؛ حيث تقع في منطقة انتظار السفن (المخطاف) بميناء أرامكو بمنطقة جازان، ومرر البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة بمنطقة جازان.
وأكد المتحدث الرسمي أنه جرى إخلاء المريض إلى رصيف قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر، ونقله إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحالته الصحية مستقرة، وجرى إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.
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