ممرضة تنقذ عائلة من حادث مروري في المدينة المنورة بموقف إنساني

ساهمت الممرضة خلود الصاعدي في إنقاذ عائلة، تعرَّضت لحادث مروري بطريق الهجرة في المدينة المنورة أثناء مرورها به، وذلك بعد نهاية فترة عملها بمركز المحفر الصحي.

وقال المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة «مؤيد أبوعنق»: إن الممرضة خلود الصاعدي من أبطال الصحة بالمدينة المنورة، شاركت في موقف بطولي وإنساني غير مستغرب من منسوبي واحدة من أعظم المهن.

واستكمل: إن الممرضة أنقذت أفراد العائلة التي تعرضت للحادث؛ حيث توقَّفت على الفور وتدخلت لإنقاذ حياة المصابين، وقدّمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق إسعاف الهلال الأحمر.

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ولفت «أبوعنق» إلى أن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الخلاوي أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالممرضة قدّم خلاله شكره وتقديره إليها؛ لما بذلته من جهد إنساني ترجمت خلاله أسمى معاني الإنسانية والوفاء في خدمة مجتمعها ووطنها.

من جانبها أوضحت الممرضة، أنها باشرت الحادث المروري حين خروجها من عملها بمركز صحي المحفر بمحافظة الحناكية؛ حيث تفقدت العلامات الحيوية للمصابين، وأجرت الإسعافات الأولية لهم، وقامت بتثبيت الظهر والرقبة لمريضة اشتكت من الآلام بهما.

بدورها، أبدت صحة المدينة المنورة تمنياتها بالسلامة للمصابين والشكر والتقدير للممرضة على الموقف النبيل.