السعودية اليوم / السنغال تفرض ارتداء الكمامة وتحظر التجمع على الشواطئ



داكار 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واس

فرضت السنغال ارتداء الكمامة في الأماكن العمومية، ووسائل النقل والأسواق، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من انتشار

وأوردت وكالة الأنباء السنغالية اليوم أن السلطات في البلاد حظرت كذلك التجمعات على الشواطئ، محذرةً من أن مخالفي هذه الإجراءات سيتعرضون لغرامات مالية، وعقوبة السجن.

يذكر أن السنغال سجلت 10 آلاف و 887 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية ظهوره مقابل 7186 حالة تعافٍ، فيما كانت السنغال قد أعلنت نهاية يونيو الماضي، رفع حظر التجول وحالة الطوارئ الصحية، واستأنفت الرحلات الجوية منتصف يوليو، فيما لا تزال حدودها البرية مغلقة.

// انتهى //

00:43ت م

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داكار 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واسفرضت السنغال ارتداء الكمامة في الأماكن العمومية، ووسائل النقل والأسواق، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأوردت وكالة الأنباء السنغالية اليوم أن السلطات في البلاد حظرت كذلك التجمعات على الشواطئ، محذرةً من أن مخالفي هذه الإجراءات سيتعرضون لغرامات مالية، وعقوبة السجن.يذكر أن السنغال سجلت 10 آلاف و 887 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية ظهوره مقابل 7186 حالة تعافٍ، فيما كانت السنغال قد أعلنت نهاية يونيو الماضي، رفع حظر التجول وحالة الطوارئ الصحية، واستأنفت الرحلات الجوية منتصف يوليو، فيما لا تزال حدودها البرية مغلقة.// انتهى //00:43ت م0131

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