السعودية اليوم / مسؤول موريتاني يؤكد تمكن بلاده من السيطرة على فيروس كورونا المستجد



نواكشوط 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واس

أكد مستشار رئيس الوزراء الموريتاني المكلف بالشؤون الاجتماعية با هامباتي إن بلاده استطاعت - بفضل الله - ثم ما عُمل من إجراءات استباقية، السيطرة على التحكم في الوضع الوبائي، وعدم انتشاره بشكل أكثر.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عنه أن هذه النتيجة حققتها موريتانيا بعد أكثر من أربعة أشهر من القضاء على جائحة

// انتهى //

23:59ت م

0127



نواكشوط 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واسأكد مستشار رئيس الوزراء الموريتاني المكلف بالشؤون الاجتماعية با هامباتي إن بلاده استطاعت - بفضل الله - ثم ما عُمل من إجراءات استباقية، السيطرة على التحكم في الوضع الوبائي، وعدم انتشاره بشكل أكثر.ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عنه أن هذه النتيجة حققتها موريتانيا بعد أكثر من أربعة أشهر من القضاء على جائحة كورونا // انتهى //23:59ت م0127

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