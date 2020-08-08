شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 50 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة الطائف 50 محلا مخالفا للأشتراطات وأنظمة صحة البيئة، في إطار الحملات الميدانية والتصحيحية لسلامة الأغذية. وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الأمانة ممثلة بالبلديات الفرعية أغلقت أكثر من 50 محلا تجاريا مخالفا للاشتراطات وأنظمة صحة البيئة خلال شهر واحد، وتوجيه أكثر من 400 إنذار للمحال المخالفة والتي لا تستوجب الإغلاق ومنحها مهلة للتصحيح بحسب ما تنص عليه لائحة الجزاءات والعقوبات البلدية.

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