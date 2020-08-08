شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 أشهر من افتتاحه.. إعادة سفلتة «طريق الظهران» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

بعد 3 أشهر من تدشين نفق تقاطع طريق الملك عبدالله «الدائري الداخلي»، مع طريق الملك فهد «الظهران»، والانتهاء من أعماله، بعد انتظار طال سنوات في مدخل الأحساء الشمالي، شُوهد عدد من الآليات الثقيلة فوق النفق، تكشط وتُعيد سفلتة الطريق من جديد، الأمر الذي أثار تحفظ العديد من المواطنين.

وتساءل البعض، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن السبب الذي يدفع أمانة محافظة الأحساء لإعادة السفلتة، على الرغم من كون المشروع جديدًا، ولم يمضِ 90 يومًا على افتتاحه.

من ناحيته، أكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن إعادة السفلتة، جاءت من حرص الأمانة على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ أعمال المشاريع؛ لذا تم إلزام المقاول المنفذ لأعمال السفلتة في جزء من طريق الخدمة فوق نفق تقاطع طريق الملك عبدالله، مع طريق الملك فهد، وفق المواصفات الفنية، وذلك لعدم مطابقة الأعمال المنفذة للاشتراطات والمواصفات المعتمدة.

وأوضح أن ذلك جاء بعد إجراء الفحص والاختبارات على تلك الأعمال المنفذة، والتي قد تظهر بعد شهور من التنفيذ.