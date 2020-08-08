شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف زيارة تكشف 4246 مخالفة ضريبية في شهر والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن جهود خدمة عملاء الهيئة من المنشآت والأفراد خلال شهر يوليو الماضي، أسفرت عن 145.865 مكالمة هاتفية واردة إلى مركز الاتصال الموحد «19993»، بمعدل 4:19 دقائق للمكالمة الواحدة.

وبلغت الرسائل المُستلَمة من العملاء عبر حساب الهيئة على تويتر 56.054 رسالة، فيما بلغ عدد المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني للهيئة 29.959 محادثة، بمعدل 7:07 دقائق للمحادثة الواحدة. وبلغ عدد الإقرارات الزكوية والضريبية المقدمة من الأشخاص المكلفين بالزكاة والضرائب خلال شهر يوليو الماضي 125.265 إقراراً، في حين نفذت الهيئة سلسلة من الزيارات التفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف مناطق المملكة، للتأكد من امتثال المكلفين لأنظمة الزكاة والدخل، بلغ عددها 17.310 زيارات، شملت محلات البيع بالتجزئة، التجارة العامة، والتبغ ومشتقاته.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن تسجيل 4.246 مخالفة في حق المنشآت المُخالِفة، تمثَّل معظمها في عدم وجود الرقم الضريبي، أو تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية المقررة، أو عدم وجود الختم الضريبي على منتجات التبغ. وتمَكّنت الهيئة من ضبط جزء من تلك المخالفات على إثر بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة بواسطة قنوات الإبلاغ المعتمدة، إذ بلغ عدد البلاغات 7.909 بلاغات، 3.007 منها تمت مباشرتها وإغلاقها، و4.059 بلاغا كانت خارج اختصاص الهيئة.