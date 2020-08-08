شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بـ«محطة السليمانية» والان نبدء بالتفاصيل

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة على حادث حريق في عدد من البركسات بساحة قطار الحرمين في محطة السليمانية أول أمس، في حادثة تُعد الثانية بعد الحريق السابق في المحطة نفسها.

وقال المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، إن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة «911» تلقى بلاغاً مساء أول أمس عن وجود حريق في ساحة محطة قطار الحرمين، وفور تلقي البلاغ جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة للموقع، وبوصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن اشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بمساحة 1200 متر مربع، وسيطرت الفرق على الحادث دون الانتشار للمواقع المجاورة وتم إخماده دون إصابات.