شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بـ«محطة السليمانية» والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، إن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة «911» تلقى بلاغاً مساء أول أمس عن وجود حريق في ساحة محطة قطار الحرمين، وفور تلقي البلاغ جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة للموقع، وبوصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن اشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بمساحة 1200 متر مربع، وسيطرت الفرق على الحادث دون الانتشار للمواقع المجاورة وتم إخماده دون إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق بـ«محطة السليمانية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.