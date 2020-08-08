شكرا لقرائتكم خبر عن %87 ارتفاعا في المتعافين من «كورونا» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس الجمعة 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 1859 حالة تعافٍ إضافية، و38 حالة وفاة.

حالة مصاب

ونشرت «الصحة» قصة حالة لمصاب تأخر في الفحص بعد شعوره بأحد أعراض كورونا، لينقل العدوى إلى 13 شخصا في تجمع عائلي، فيما لم يعزل أحد المصابين نفسه بعد معرفته بمخالطة المصاب الأول، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 285.793 حالة، من بينها 33.752 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1892 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 248.948 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3093 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا إلى 87.1 %.

توزيع الحالات

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وتوزعت حالات الإصابة بين مناطق المملكة كالتالي: الشرقية 281، مكة المكرمة 268، عسير 259، الرياض 208، جازان 141، القصيم 139، حائل 87، المدينة المنورة 87، نجران 49، الباحة 23، تبوك 21، الحدود الشمالية 2، الجوف 2.

وفيما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض 89، حائل 79، مكة المكرمة 79، الهفوف 64، جازان 60، الدمام 60، جدة 58، بريدة 46، المدينة المنورة 46، أبها 46، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الهفوف 179، أبها 154، الرياض 78، خميس مشيط 69، المدينة المنورة 62، جدة 59، مكة المكرمة 56، المبرز 53، بريدة 48، الدمام 48، الطائف 47، ينبع 46.

تقييم ذاتي

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة عيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.