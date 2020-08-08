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مباشرة 85 بلاغ أمطار في الداير

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استنفرت بلدية محافظة الداير بمنطقة جازان جهودها وإمكاناتها لفتح الطرق من الأتربة والأحجار المتساقطة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين وما زالت مستمرة إلى الآن.

وباشرت البلدية أكثر من 85 بلاغًا، منها انقطاع للطرق وتساقط الصخور، وتم العمل على فتح طرق انقطعت وتخدم العديد من السكان في القرى الجبلية والأحياء السكنية، وشمل فتح الطرق عددًا من المواقع منها حشوة ريع وجبل طلان وجبل حبس وقرى القاعة ومركز عثوان وعقبة الغادي ووادي الجنية وقرى الجبيل وحي بدوة وحي الحصيمة ووادي دفا وطريق خبارة وقرى المضايا بآل علي.

وواصل قسم الحركة والصيانة بالبلدية مباشرة مهامه طوال إجازة عيد الأضحى في متابعة البلاغات على مدار الساعة عن طريق فريق عمل جرى تشكيله لمتابعة البلاغات.

وأوضح رئيس البلدية م. عبدالمجيد مذكور أن البلدية باشرت أعمالها بنزح تجمعات المياه من الطرقات وتنظيف العبارات ورفع الصخور التي جرفتها السيول ومتابعة أعطال الإنارة مؤكدًا جاهزية البلدية لأي طارئ «لا قدر الله».

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